PALINSESTI 5-11 APRILE 2026 | SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1 LA BIBBIA SU CANALE 5

Dal 5 all’11 aprile 2026, i palinsesti delle principali emittenti italiane presentano una varietà di programmi e produzioni. Su Rai1 sono in programmazione serie e show, mentre Canale 5 trasmette la Bibbia in prima visione. Le altre reti includono programmi di approfondimento, fiction e film, con un’offerta diversificata per la settimana.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 5 all’11 aprile 2026. Rai1 D: Filumena Marturano L: Io e Te Dobbiamo Parlare 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Pretty Woman G: Uno Sbirro in Appennino (14) new V: Dalla Strada al Palco Special (16) new S: Canzonissima (46) Canale 5 D: Le Donne della Bibbia (12) 1ªTv L: Le Donne della Bibbia (22) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (714) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (23) V: Grande Fratello Vip (814) S: Amici di Maria De Filippi (49) Il 0504 10:00 Santa Messa del Papa + Urbi Et Orbi. Il resto rimane invariato. Il 0604 palinsesto invariato. Il 0504 10:15 Santa Messa del Papa 14:00 Beautiful 1ªTv 14:35 Forbidden Fruit 1ªTv 15:10 La Forza di Una Donna 1ªTv 16:00 Verissimo Il 0604 9:50 Santa Messa. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 5-11 APRILE 2026: SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1, LA BIBBIA SU CANALE 5 Articoli correlati Leggi anche: PALINSESTI 8-14 MARZO 2026: SAL DA VINCI SU CANALE 5, TRE SERIE AL VIA SU RAI1 Una selezione di notizie su PALINSESTI 5 11 APRILE 2026 SHOW E... Discussioni sull' argomento Settimana Santa e Pasqua: la programmazione di Tv2000; PUGLIA CULTURE, in circuito: la programmazione dal 30 marzo al 5 aprile; Cinema Odeon, pronta la programmazione di aprile: tutti i film, le trame, i giorni e gli orari; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese. C’è fermento nei corridoi Rai: i palinsesti estivi iniziano a prendere forma tra conferme, aggiustamenti e qualche partita ancora aperta. L’allungamento di alcuni programmi del daytime, che avevamo anticipato nelle scorse settimane, è ormai cosa certa, ma no - facebook.com facebook