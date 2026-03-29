Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | ecco le possibili date di accredito

Il pagamento della NASpI di aprile 2026, relativo alla mensilità di marzo, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito potrebbero variare a seconda delle procedure e degli eventuali aggiornamenti da parte dell'INPS. I beneficiari riceveranno l'accredito sul proprio conto corrente nelle prossime settimane, con possibili differenze in base alla modalità di pagamento adottata.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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