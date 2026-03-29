Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provincia

Il 29 marzo 2026 a Latina e provincia sono state condotte verifiche dai carabinieri e dai NAS a Priverno. Durante un'ispezione in un esercizio commerciale che si occupa di cibi e bevande, è stato denunciato a piede libero il titolare, un uomo di 53 anni. Le autorità hanno controllato le condizioni del locale e la conformità alle normative vigenti.

-Controlli dei carabinieri e dei NAS a Priverno. Durante l’ispezione, svolta presso un esercizio commerciale locale attivo nella somministrazione di cibi e bevande, è stato denunciato a piede libero il titolare, un uomo di 53 anni. Sanzione di oltre 20.000 euro (leggi qui) -Aggressione al pronto soccorso di Aprilia nella tarda serata di ieri. Un uomo si è scagliato contro un infermiere, provocandogli delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aprilia, che hanno cercato di placare gli animi, ricostruendo quanto accaduto (leggi qui) -Cresce la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel Lazio, ma il dato pro capite rimane ancora al di sotto della media nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provincia Articoli correlati Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 29 gennaio 2026 a Latina e in provincia Approfondimenti e contenuti su Le notizie più importanti di oggi 29... Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 24 marzo 2026 a Latina e in provincia; IN DUEMILA A LATINA PER LA FINALE MA PRIMA TESTA ALLA SALERNITANA; Epatite A, nuovi casi nel Lazio: anche Cisterna di Latina si mobilita dopo i contagi in provincia. I Comuni rafforzano la prevenzione. Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questa domenica attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it Latina, Volpe avverte: Contro il Catania serve cattiveriaIl Latina si prepara a una sfida cruciale contro il Catania con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Alla vigilia del match, mister Gennaro Volpe ha tracciato la linea: concentrazione totale ... latinacorriere.it Questo non è un Appello per uno smarrimento. È un Appello per raccogliere - IN FORMA PROTETTA E RIGOROSAMENTE IN PRIVATO - notizie da chi ha visto ed assistito all'investimento ed uccisione a Latina, in centro sulle strisce pedonali, della cagnolina - facebook.com facebook