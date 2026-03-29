Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale riferimento per il costo dell’energia elettrica in Italia, ha mostrato variazioni nel corso della giornata. L’andamento orario del prezzo è stato monitorato in tempo reale, evidenziando fluttuazioni che riguardano le diverse ore di mercato. I dati disponibili permettono di osservare come il prezzo si sia modificato nel corso dell’attuale giornata.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 29 Marzo 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1169 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (28 Marzo 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0102 €kWh alle ore 15 e un prezzo massimo di 0,1894 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, tra le 13 e le 16, mentre le fasce serali, in particolare tra le 19 e le 22, hanno registrato i valori più elevati. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh)... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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