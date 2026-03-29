Le sfilate primavera estate 2026 presentano un abbinamento di colori poco convenzionale, con il confronto tra tonalità giallo e viola. Questa combinazione ha attirato l’attenzione delle collezioni, offrendo un’alternativa alle scelte più tradizionali di abbigliamento. Le proposte mostrano come queste tonalità possano essere integrate in look innovativi, spostando l’attenzione sull’utilizzo di accostamenti audaci nella moda stagionale.

Voglia di provare qualcosa di nuovo? Le sfilate primavera estate 2026 portano in scena un abbinamento che difficilmente è già entrato nel guardaroba quotidiano: giallo e viola. Audace, certo, ma anche sorprendentemente sofisticato, capace di risvegliare lo stile con la sola forza del colore. Dalle passerelle alla vita reale, il passo non è poi così lungo: ecco come abbinarli, replicando i look visti in sfilata anche in ufficio o nei weekend di primavera. Giallo e viola: how to. L’idea arriva dalla passerella di Valentino che, anche sotto la nuova direzione creativa di Alessandro Michele, non rinuncia a giocare con il colore. E lo fa dimostrando che per replicare gli abbinamenti più complessi basta partire da capi facili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giallo e viola, istruzioni per l’uso di un abbinamento fuori schema

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