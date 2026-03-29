Cinghia di distribuzione | quando cambiarla e quanto costa?

La cinghia di distribuzione è un componente essenziale del motore, responsabile del sincronismo tra l’albero a camme e l’albero motore. La sua funzione è mantenere il corretto movimento delle valvole, garantendo il funzionamento del motore. La sostituzione di questa cinghia è raccomandata in base ai chilometri percorsi o al tempo trascorso. Il costo varia generalmente tra alcune centinaia di euro, a seconda del modello del veicolo.

Cos’è la cinghia di distribuzione e a cosa serve. La cinghia di distribuzione è uno dei componenti più importanti del motore. Si tratta di una cinghia dentata in gomma rinforzata che collega l’ albero motore all’ albero a camme, sincronizzando l’apertura e la chiusura delle valvole con il movimento dei pistoni. Senza questa sincronizzazione perfetta, il motore non potrebbe funzionare. La cinghia gira continuamente quando il motore è acceso e, col tempo, si usura fino a rischiare la rottura. Ogni quanti km va cambiata la cinghia di distribuzione. L’intervallo di sostituzione varia in base al costruttore, al tipo di motore e alle condizioni di utilizzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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