Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 29 marzo 2026

Stasera va in onda una nuova puntata del programma televisivo che si occupa di interviste e approfondimenti su temi di attualità e cultura. Tra gli ospiti annunciati ci sono personalità di spicco del mondo politico, scientifico e dello spettacolo. La trasmissione, prevista in prima serata, si svolge in diretta e sarà visibile su canali dedicati e tramite piattaforme online.

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