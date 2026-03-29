30 anni Jimmy Choo 10 The Attico 170 Burberry e molti altri Le collezioni speciali nate per festeggiare i compleanni di alcuni marchi moda

Nel 2026, diversi marchi di moda hanno celebrato i loro anniversari, tra cui uno che ha raggiunto i 30 anni e altri che hanno festeggiato 10 e 170 anni di attività. Sono state presentate collezioni speciali realizzate per l’occasione, coinvolgendo diversi brand noti nel settore. Tra le celebrazioni, anche quella di una rivista di moda che ha compiuto tre decenni di pubblicazioni.

H appy Birthday! Nel 2026 sono stati i compleanni da festeggiare. A partire da quello di iODonna che compie 30anni. A seguire: i 30 di Jimmy Choo, i 100 del Rolex Oyster, i 10 di The Attico (e la sua Passeggiata). e tanti altri. Come abbinare la giacca sportiva: il must have della Primavera 2026 X Tra capsule collection, edizioni limitate, pezzi speciali e celebrazioni. Anniversari che sono un viaggio completo nel mondo della moda, dalle scarpe alle borse, dai gioielli all’abbagliamento. I festeggiamenti sono in boutique. I 10 anni di The Attico. «Fin dall’inizio abbiamo lavorato su un’estetica riconoscibile, fatta di sensualità, riferimenti vintage e un forte legame con l’immaginario degli interni milanesi ». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 30 anni Jimmy Choo, 10 The Attico, 170 Burberry e molti altri. Le collezioni speciali nate per festeggiare i compleanni di alcuni marchi moda Articoli correlati Leggi anche: Jimmy Choo Ballerina ‘elme’: Verdetto Finale Leggi anche: Jimmy Choo Espadrillas ‘aciel’: Test Pratico Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jimmy Choo Argomenti discussi: Le trentenni più stylish del momento? Sono loro. Jimmy Choo celebra 30 anni con la riedizione delle sue iconeIl traguardo dei trent’anni è un’occasione per guardare indietro e, con sguardo lucido, proiettarsi nel futuro. È questo lo spirito con cui Jimmy Choo celebra il suo trentesimo anniversario. «Abbiamo ... milanofinanza.it I trent’anni di Jimmy ChooTrent’anni esatti dalla fondazione di Jimmy Choo, avvenuta a Londra nel 1996, celebrati a Milano. Dove è stata riprodotta, in occasione della fashion week, la cellula creativa londinese della stilista ... milanofinanza.it