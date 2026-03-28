Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci dell’alba, alle 07:25 del 28 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio, fornendo informazioni sul traffico e le condizioni stradali. Il servizio è stato trasmesso come parte di un bollettino quotidiano volto a informare gli automobilisti sulle situazioni di circolazione.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Flaminia per incidente traffico rallentato Concordia tra Riano e Colle delle Rose nei due sensi di marcia al momento strada chiusa al transito veicolare prestare attenzione in via Mentana sempre per incidente rallentamenti a Code altezza via Fratelli Maristi nei due sensi di marcia ancora un incidente in via Tiburtina rallenta il traffico tra via Zoe Fontana e via castelmadama direzione Grande Raccordo Anulare accordi veloci ad... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook