Capita spesso di trovarsi con un’unghia rotta dopo aver raggiunto la lunghezza desiderata. In questi casi, molte persone cercano soluzioni immediate per ripararla senza dover ricorrere a trattamenti costosi o professionali. Una colla apposita, disponibile a pochi euro, rappresenta una soluzione rapida e semplice per riparare l’unghia danneggiata e ripristinare l’aspetto della manicure.

Quante volte ti è capitato che le tue unghie raggiungessero finalmente quella lunghezza e forma che desideravi, ti senti pronta per affrontare la settimana e, all’improvviso, un piccolo urto rovina tutto spezzando un’unghia. È una frustrazione che tutte conosciamo fin troppo bene. Ma prima di ricorrere a misure estreme come tagliare tutto e vanificare mesi di cure, c’è una novità che merita un posto d’onore assoluto nel tuo beauty case. Parliamo di Essie Break Fix Liquid Nail Patch, una vera e propria bacchetta magica pensata per trasformare le emergenze manicure in un lontano ricordo. Offerta Essie Break Fix Liquid Nail Patch, 7ml 13,90 EUR?3% 13,50 EUR Acquista su Amazon Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ti si è rotta un’unghia? Non farne un dramma, ti basta questa ”colla” da pochi euro per salvare la tua manicure

Articoli correlati

Film e serie TV gratis, questa piattaforma ti regala 21 canali senza spendere un euro: hai pochi giorni di tempoAvere una lunga lista di film e serie tv completamente gratis è il sogno di tanti.

Top Football Manager 26, il manageriale mobile che ti permetterà di gestire la tua squadra ovunque ti troviNon sempre si ha tempo da dedicare ai videogame e poter giocare ovunque ci si trovi grazie allo smartphone permette di ottimizzare i tempi morti...

Unghie rotte Non sempre è colpa dell’onicotecnica #unghie #nails #unghiegel #nailtutorial

Una raccolta di contenuti su Ti si è rotta un'unghia Non farne un...

Laser Thread, la tendenza unghie che arriva dalla Corea ti farà impazzireDal mondo della K-beauty arriva una nuova ossessione per chi ama sperimentare con le unghie senza rinunciare all’eleganza. Si chiama Laser Thread ed è una tendenza nail art nata in Corea del Sud che ... donnamoderna.com

Anche tu ti mangi le unghie? Ecco perchéL’onicofagia, ovvero il disturbo compulsivo che porta a mangiarsi le unghie è un vizio duro a morire. È spesso un’azione svolta senza rendersene conto, lasciando sulle mani delle brutte ferite e ... 105.net