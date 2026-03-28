Stroncato da un malore | addio all' assistente scelto Enrico Gallo

Un assistente scelto della Polizia Locale di Padova è deceduto a causa di un malore che aveva accusato tre giorni prima. La notizia è stata diffusa il 27 marzo, lasciando un vuoto tra i colleghi e la comunità. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalla polizia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Un grave lutto ha colpito la grande famiglia della Polizia locale. Ieri 27 marzo a seguito di un malore accusato 3 giorni prima, è mancato l’assistente scelto di Polizia Locale di Padova Enrico Gallo. L’assistente scelto, in quel momento non in servizio, nel pomeriggio di martedì scorso ha accusato un malore per il quale è stato ricoverato d’urgenza. Enrico Gallo che lascia la moglie e una figlia ventenne, aveva 55 anni. Entrato nella polizia Locale nell’aprile del 2001 ha prestato servizio fino alla fine dell’anno successivo presso la squadra di prossimità del centro storico. Successivamente ha richiesto e ottenuto di essere inserito nella squadra motociclisti del reparto pronto intervento, dove ha operato come agente motociclista per circa 7 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Stroncato da un malore: addio all'assistente scelto Enrico Gallo Articoli correlati Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso: addio al prof Gaspare Nevola Una selezione di notizie su Stroncato da un malore addio... Temi più discussi: ? Esce di casa per andare a votare, muore al seggio elettorale; Paolo va a riposare e non si sveglia più: Padre straordinario di 4 bambini. Stroncato da un malore a 49 anni; Valfurva, sciatore lecchese stroncato da un malore: vani i soccorsi; Un 65enne stroncato da un malore in un alloggio di Cittadella. Porto Torres: tragedia in macelleria, sessantasettenne stroncato da un maloreUn silenzio irreale avvolge via Emilia dopo la drammatica scoperta avvenuta nella serata di venerdì 27 marzo. Un noto macellaio di 67 anni, stimato punto di ... algheroeco.com Muore mentre lavora, operaio stroncato da un malore in CalabriaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe accasciato improvvisamente mentre stava svolgendo la propria attività. Immediato l’al ... zoom24.it Tragedia a Porto Torres, macellaio stroncato da un infarto mentre prepara la carne: ecco chi è la vittima Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri - facebook.com facebook Dramma a Porto Torres: macellaio stroncato da un malore mentre sistema la carne nel negozio x.com