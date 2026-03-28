Nove oli della Tuscia hanno ricevuto il premio Roma Evo 2026 durante il 33esimo concorso regionale per gli extravergine di oliva del Lazio. La competizione valuta le produzioni olivicole della regione, riconoscendo i migliori in base a criteri stabiliti dal concorso. La premiazione si è svolta in una manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva locale.

Nonostante un’annata complessa, segnata da criticità climatiche che hanno limitato le quantità prodotte, il livello qualitativo degli oli presentati si è confermato ottimo, con le province di Rieti e Viterbo nel ruolo di assolute protagoniste, come ribadito anche dal segretario generale della Camera di commercio, Francesco Monzillo, presente all’evento. La premiazione è avvenuta sabato 28 marzo nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di commercio di Roma. Il territorio della Tuscia viterbese ha ottenuto risultati eccezionali, dominando diverse categorie del concorso. Tra i riconoscimenti più significativi spicca il... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Quali sono i migliori oli della Tuscia: la classifica dei primi nove

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