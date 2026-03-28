Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si attesta a circa 0,547 euro per Smc, secondo i dati del 27 marzo 2026. Il valore del PSV viene aggiornato quotidianamente e rappresenta il prezzo di riferimento per il mercato del gas naturale all’ingrosso. Le variazioni recenti del prezzo riflettono le fluttuazioni del mercato energetico in questa fase.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Marzo 2026, è pari a circa 0,547 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 57,8 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 57,8 10,7? 0,541 euroSmc, arrotondato a 0,547 euroSmc per tenere conto delle fluttuazioni di mercato e delle approssimazioni tecniche). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di circa 0,308 euroSmc il 1 Marzo 2026, il prezzo ha registrato una crescita costante, superando la soglia di 0,5 euroSmc a metà mese e raggiungendo i livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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