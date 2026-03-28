prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas naturale al metro cubo si attesta a un certo valore che varia rispetto alle settimane precedenti. Questa voce incide in modo significativo sulla composizione della bolletta delle famiglie italiane, rappresentando una delle principali spese legate ai consumi energetici domestici. Le oscillazioni di prezzo sono monitorate regolarmente, influenzando direttamente le spese di consumo di energia.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Con le continue oscillazioni dei mercati energetici, conoscere il prezzo aggiornato quotidianamente è fondamentale per comprendere quanto si spenderà e come ottimizzare i consumi. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, cosa significa per la tua bolletta e quali sono le differenze tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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