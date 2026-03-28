Un'area che dovrebbe ospitare il progetto Pedemontana è stata ripulita e riqualificata, ma non come previsto. Invece di completare i lavori, alcune zone sono state convertite in un grande campo da bocce, dove si sta disputando il primo torneo. La trasformazione ha suscitato reazioni, e una proposta invita a bocciare il progetto originale per dedicarsi a questa nuova funzione.

“Bocciamo insieme Pedemontana e trasformiamo quelle aree attraversate dalle ruspe per realizzare il cantiere in un grande campo da bocce”. A dichiararlo gli organizzatori dell'iniziativa di protesta in programma oggi, sabato 28 marzo, alle 15.30 ad Arcore. In piazza Durini, nella frazione di Bernate, i contestatori si riuniranno per dar vita a “Bocciamo Pedemontana”, un pomeriggio e una serata di incontro, gioco, festa, musica e cibo per contestare il grande cantiere che ha radicalmente trasformato il panorama di quella parte della Brianza. Il ritrovo è alle 15.30, alle 16.30 inizierà il torneo di bocce amatoriale, dalle 18 dj-set e tanto cibo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Pedemontana trasformata in un grande campo da bocce (e intanto si disputa il primo torneo)

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