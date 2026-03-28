L'astrologo Paolo Fox ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 28 e 29 marzo. Secondo le sue indicazioni, il segno del Cancro potrebbe ottenere risultati positivi in questo periodo. Nessun dettaglio specifico è stato fornito sugli altri segni o sui motivi di questi successi. Le previsioni riguardano l'intera settimana e sono state condivise attraverso diverse piattaforme.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 28 e 29 marzo, i Gemelli dovrebbero allentare la pressione lavorativa per dedicarsi ai sentimenti, sfruttando un inizio settimana ideale per l'amore. I nativi del Cancro stanno ottenendo grandi successi e sono chiamati a essere più socievoli, approfittando di una domenica favorevole per i nuovi incontri. I nati sotto il segno del Leone godono di una grande energia per sistemare le finanze e pianificare il futuro, preparandosi a scelte decisive nei prossimi mesi. Ariete – Senti questa energia? La Luna ti sorride e, con il supporto di Sole e Saturno, trasforma questo weekend in un periodo fortunato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 28 e 29 marzo: grandi successi per il Cancro

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