Oroscopo di oggi 29 marzo 2026 | le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, 29 marzo 2026, presenta previsioni per ogni segno zodiacale. Le indicazioni fornite devono essere adattate alle caratteristiche individuali e non costituiscono certezze assolute. Le previsioni sono state stilate sulla base di interpretazioni astrologiche e vanno considerate come suggerimenti, senza pretese di certezza.

L'oroscopo di oggi, 29 marzo. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il mese di marzo si avvia alla conclusione regalandoci una domenica dal sapore intenso e misterioso. La Luna saluta la diplomazia della Bilancia per tuffarsi nel segno d'Acqua dello Scorpione, portando a galla emozioni viscerali e un forte desiderio di verità. È una giornata che non ammette superficialità o compromessi di facciata: le stelle ci invitano a vivere i sentimenti fino in fondo, a esplorare i nostri desideri più nascosti e a trascorrere il tempo libero con persone con cui possiamo essere totalmente noi stessi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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