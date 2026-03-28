Durante la primavera del 2026, diverse esposizioni internazionali si svolgeranno in vari musei dedicati alla moda. Queste mostre presenteranno abiti, accessori e immagini culturali legate al mondo dello stile e dell’estetica. Il calendario comprende sette esposizioni che si inseriscono nel panorama museale, offrendo una panoramica sulle tendenze e sugli immaginari fashion di diversi paesi.

La moda entra sempre più stabilmente nei musei e nella primavera 2026 lo fa con un calendario internazionale di esposizioni che raccontano non solo abiti e accessori, ma interi immaginari culturali. Dall’Italia a Parigi, passando per Berlino, Vienna e Los Angeles, le mostre dedicate alla moda trasformano l’abito in documento storico, linguaggio artistico e chiave di lettura del presente. Rimini racconta 75 anni di Made in Romagna A Rimini, nei Palazzi dell’Arte, fino al 24 maggio è visitabile Riviera Dream Vision, esposizione che ripercorre settantacinque anni di moda Made in Romagna attraverso oltre 80 abiti, 120 calzature, bozzetti, fotografie storiche e materiali d’archivio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Moda, sette mostre internazionali da non perdere per scoprire stili e suggestioni fashion

Articoli correlati

Moda, sette mostre da non perdere: dal Made in Italy a Andy Warhol, viaggio internazionale tra archivi, icone e stileLa moda entra sempre più stabilmente nei musei e nella primavera 2026 lo fa con un calendario internazionale di esposizioni che raccontano non solo...

Altri aggiornamenti su Moda sette mostre internazionali da non...

Temi più discussi: Mostre moda 2026: tutti gli appuntamenti da non perdere in Italia e nel mondo; Valentino Eyewear, il debutto della nuova collezione a New York; Moda, sette mostre internazionali da non perdere per scoprire stili e suggestioni fashion; Moda sette mostre internazionali da non perdere per scoprire stili e suggestioni fashion.

Moda, sette mostre da non perdere: dal Made in Italy a Andy Warhol, viaggio internazionale tra archivi, icone e stileLa moda entra sempre più stabilmente nei musei e nella primavera 2026 lo fa con un calendario internazionale di esposizioni che raccontano non solo abiti e accessori, ma interi immaginari culturali. D ... 361magazine.com

Napoli, moda campana alla Mostra d’Oltremare: buyer da 35 PaesiNapoli – Un ponte diretto tra il sistema produttivo campano e i mercati internazionali prende forma negli spazi della Mostra d’Oltremare, dove la filiera ... pupia.tv

“La moda è quella che viene suggerita e che spesso conviene evitare, lo stile è ciò che ciascuno ha e che deve conservare per tutta la vita” - Giorgio Armani . E che anche questa settimana abbia inizio! Un sereno lunedì a tutti! . Ph dal web | Grace Kelly | 1954 - facebook.com facebook

30 anni Jimmy Choo, 10 The Attico, 170 Burberry e molti altri. Le collezioni speciali nate per festeggiare i compleanni di alcuni marchi moda x.com