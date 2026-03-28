Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi diverse zone d’Italia sono in allerta a causa di maltempo e temporali, secondo le previsioni della protezione civile. La Puglia rientra tra le regioni interessate, con avvisi di criticità emessi per possibili precipitazioni intense. La situazione meteorologica riguarda anche altre aree del paese, dove sono state segnalate condizioni di rischio a causa delle perturbazioni in corso.

Varie regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.+ L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia Tutto quello che riguarda Maltempo la Puglia fra le regioni oggi... Temi più discussi: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Meteo Puglia: tra giovedì e venerdì irruzione artica con maltempo, neve a quote collinari, venti forti e temperature in decisa diminuzione; Maltempo in arrivo sulla Puglia: l'inverno all'improvviso. Allerta gialla per temporali, vento forte e mareggiate; Maltempo in Puglia, la grandine colpisce anche il Salento e provoca danni alle colture. Chicchi grandi come acini d'uva. Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteoLe regioni oggi in allerta temporali: (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile): parti di Basilicata e Calabria e parte della Puglia. Il dipartimento de ... noinotizie.it Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. noinotizie.it Maltempo Sicilia, il Cdm proroga lo stato d’emergenza per Stromboli e Lipari - facebook.com facebook Il maltempo non molla la Capitanata: previsti forti raffiche di vento e rovesci intensi x.com