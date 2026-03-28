Si apre una nuova fase nell’inchiesta riguardante l’operazione Salis, con il sindacato che ha diffuso una nota per rispondere alle accuse rivolte all’Agenzia di vigilanza e sicurezza. La discussione sulla presunta deriva securitaria, che ha coinvolto anche forze politiche di sinistra, si è rivelata priva di fondamenti concreti.

Ancora una volta, la polemica sulla svolta securitaria sollevata dalla sinistra si è rivelata pretestuosa. La denuncia di Ilaria Salis di aver subito un controllo di polizia nel suo hotel, per altro richiesto da uno Stato estero europeo, con tanto di polemica sull’Italia trasformata in Stato di polizia, è stata smentita non solo dalla Questura di Roma, che ha sottolineato come, dopo il controllo documenti in seguito alla segnalazione, l’intervento si è consumato senza ulteriori approfondimenti. Ed è stato soprattutto specificato che il controllo era slegato dalla manifestazione “No Kings” di Roma in programma oggi contro il governo e contro la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La verità sull'operazione Salis. Il sindacato zittisce così Avs

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