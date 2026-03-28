Polemiche social dopo un’intervista andata in onda durante la trasmissione “Dritto e Rovescio”: un negoziante musulmano ha giustificato la violenza contro la moglie, dichiarando di seguire prima “la legge di Allah” di quelle dello Stato italiano. Le frasi hanno scatenato indignazione: lo stesso conduttore, Paolo Del Debbio, ha auspicato l’intervento delle forze dell’ordine al termine del servizio. L’intervista al negoziante musulmano Bufera mediatica dopo l’ultima puntata di “Dritto e Rovescio“, il talk show di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, dove un’intervista a un commerciante musulmano ha aperto un acceso dibattito su integrazione, cultura e rispetto delle leggi italiane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Intervista choc in tv al negoziante musulmano, "giusto picchiare moglie e figlia": furia di Del Debbio

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