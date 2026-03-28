Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) ha registrato variazioni nel corso della giornata, in linea con le fluttuazioni tipiche del mercato. Il valore del PUN, che serve come riferimento principale per l’energia elettrica in Italia, è stato soggetto a cambiamenti orari, riflettendo le dinamiche di domanda e offerta in tempo reale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 28 Marzo 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1145 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (27 Marzo 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0158 €kWh registrato alle ore 14 e un massimo di 0,1715 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 15), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali (dalle 19 alle 21). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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