Da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, la soap “Il Paradiso delle Signore” andrà in onda con cinque episodi nel daytime di Rai Uno. Agata farà ritorno a Milano, mentre Umberto verrà scagionato da accuse legali. La settimana si preannuncia ricca di sviluppi e sorprese per i fan della serie, che potranno seguire le vicende dei loro personaggi preferiti durante questa fascia quotidiana.

Sarà una settimana speciale quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore. Gli appassionati della serie troveranno i loro beniamini ad attenderli da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, con cinque episodi nel daytime di Rai Uno che promettono di regalarci molti colpi di scena. Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Agata torna da Firenze, Marina propone a Delia di partire. Agata torna improvvisamente da Firenze. La giovane Puglisi racconta di aver fatto ritorno a Milano approfittando di una sospensione dal lavoro legata ad alcuni lavori di restauro, ma la sua spiegazione suscita molti dubbi. Sicuri di non riuscire a costruire un futuro insieme, Marina e Matteo si dicono addio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile: Agata torna a Milano, Umberto scagionato

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