Estrazioni del Lotto di sabato 28 marzo 2026 | la ruota di Napoli

Nell'estrazione del Lotto di sabato 28 marzo 2026, i numeri estratti sulla ruota di Napoli sono stati comunicati. La pubblicazione dei numeri vincenti si riferisce esclusivamente alla ruota di Napoli, senza indicazioni sui risultati delle altre ruote. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardante altre modalità di estrazione o vincite è stato fornito.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 28 marzo 2026:26 - 90 - 68 - 82 - 67I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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