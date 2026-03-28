Una spazzola per il viso che utilizza la tecnica del dry brushing sta guadagnando popolarità sui social media come alternativa naturale ai trattamenti più tradizionali. Questa pratica consiste nel passare una spazzola sulla pelle del volto e viene presentata come un metodo efficace per migliorare l’aspetto della pelle senza ricorrere a sostanze come il Botox.

Può una spazzola per il viso fare miracoli? A quanto pare sì! È il potere del dry brushing per il viso, diventato uno dei trattamenti di bellezza più condivisi e testati sui social. Influencer, esperti di skincare e celebrità ne sono certi: spazzolare il viso è il segreto per una pelle più tonica e luminosa. Ma cosa rende il dry brushing così speciale? La risposta è semplice. Questo trattamento regala da subito un effetto lifting visibile, un viso sgonfio e definito, ma soprattutto non richiede iniezioni o interventi invasivi. Insomma un risultato da botox con un’alternativa naturale ed efficace. Abbiamo intervistato Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, per svelarci i dettagli di questa tecnica che ha già conquistato tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Botox? No, grazie! L’alternativa naturale è la spazzola viso linfodrenante consigliata dall’esperta

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