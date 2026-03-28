Durante la finale di The Voice Generations trasmessa su Rai 1, Antonella Clerici ha dichiarato “Avete vinto voi”, suscitando una reazione di entusiasmo tra i giudici e il pubblico presente in studio. La serata, che ha concluso la seconda edizione del programma, è stata caratterizzata da un’atmosfera di festa con l’annuncio finale e l’esplosione di entusiasmo in studio.

La finale di The Voice Generations su Rai 1 si è aperta in un clima di festa, con Antonella Clerici che ha accolto pubblico e coach dando avvio all’ultima serata della seconda edizione. La puntata è entrata subito nel vivo con una sequenza di esibizioni che hanno alternato tecnica e spettacolo, fino al momento decisivo della proclamazione. Nel corso della serata, la conduzione ha scandito i tempi della gara tra performance, commenti in studio e reazioni dei coach, accompagnando il pubblico verso il verdetto finale. The Voice Generations 2026: esibizioni e prime reazioni in finale. Ad aprire la competizione sono stati Mariagrazia e Gennaro, che hanno interpretato “A chi mi dice” dei Blue. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Avete vinto voi”. The Voice Generations, l’annuncio di Antonella Clerici e lo studio esplode: giudici impazziti, cosa è successo (VIDEO)

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