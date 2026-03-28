almanacco del 28 03 2026

Il 28 marzo 2026 cade di venerdì. In questa data, vengono ricordati eventi storici e avvenimenti significativi che si sono verificati in passato. L’almanacco fornisce informazioni su ricorrenze, anniversari e fatti accaduti in questa giornata. Tradizionalmente, vengono indicati anche dettagli riguardanti la chiesa e le celebrazioni religiose, oltre a notizie di interesse generale per il giorno corrente.

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Almanacco 28 Marzo 2026

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