Sabato sera al Mercedes Benz Stadium di Atlanta si affrontano in una partita amichevole internazionale gli Stati Uniti e il Belgio. La gara si svolge nel contesto delle pause per le qualificazioni ai mondiali, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa disponibili. Tra i protagonisti, si discute anche della possibile presenza di Kevin De Bruyne in campo fin dal primo minuto.

In questi giorni si giocano le gare di qualificazione ai mondiali, ma nel frattempo ci sono in programma anche diverse amichevoli internazionali punto una di queste la giocano USA e Belgio, che si affrontano sabato sera al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Gli Stati Uniti giocano la Coppa del Mondo di diritto in quanto co-. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - USA-Belgio (Amichevole, 28-03-2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kevin De Bruyne dal 1?

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