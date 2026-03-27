torna il cinema a 4 euro le sale aderenti e i film in programma

Martedì 31 marzo 2026 si terrà l'ultimo appuntamento con il cinema a 4 euro nelle sale di Venezia e nell'area metropolitana. Durante questa giornata, le sale aderenti proporranno diverse proiezioni di film, offrendo ai visitatori la possibilità di assistere a spettacoli a un prezzo ridotto. La promozione, che si svolge regolarmente, si concluderà con questa data.

Ultimo appuntamento nelle sale di Venezia e territorio metropolitano con il cinema a 4 euro, martedì 31 marzo 2026. Il progetto promosso dalla Regione del Veneto insieme alla Federazione italiana cinema d'essai (Fice) delle Tre Venezie e all'Unione interregionale triveneta Agis, che nel corso del mese di marzo ha dato visibilità a titoli di valore culturale, restituendo centralità alle sale di prossimità come luoghi di comunità. In città, il Multisala Giorgione proietta “No Other Choice - Non c'è altra scelta” (Corea del Sud, 2025) di Park Chan-wook. You Man-su ha venticinque anni di esperienza nella produzione di carta e una vita costruita mattone per mattone: la casa, la serra, le lezioni di ballo con la moglie Miri, i golden retriever dei figli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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