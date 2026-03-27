Tarassaco l' erba spontanea che fa un gran bene | proprietà e ricette

Da veronasera.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo periodo dell'anno, nei prati si vedono persone con un cestino che si muovono tra l’erba, raccogliendo le piante di tarassaco. Queste piante crescono soprattutto dove il terreno è morbido e più umido, e vengono raccolte per le loro proprietà benefiche. Il tarassaco è una pianta spontanea molto diffusa, nota anche per essere utilizzata in diverse ricette e infusi.

In questo periodo nei prati si possono notare delle signore vagare curve con un cestino in mano. Sono alla ricerca delle piantine di Tarassaco! E loro lo cercano dove la terra è morbida e crescono più dolci. Sono le prime erbe spontanee che nascono dopo l'inverno, il Dente di leone va raccolto prima che fiorisca, quando è giovane e tenero. Come insegnano le nonne che in dialetto veneto lo chiamano Pisacan. In primavera spunta e si fa subito notare con il suo giallo oro. Il Tarassaco è noto anche per i soffioni, che sono come piccole mongolfiere a bordo delle quali i semi si propagano lontano con la forza del vento. Chiamato anche dente di leone, girasole dei prati, cicoria selvatica, orologio del pastore o barometro del contadino, originario e molto diffuso in Europa e Asia, "el pisacan" è una pianta tra le più usate in erboristeria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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