In questo periodo dell'anno, nei prati si vedono persone con un cestino che si muovono tra l’erba, raccogliendo le piante di tarassaco. Queste piante crescono soprattutto dove il terreno è morbido e più umido, e vengono raccolte per le loro proprietà benefiche. Il tarassaco è una pianta spontanea molto diffusa, nota anche per essere utilizzata in diverse ricette e infusi.

In questo periodo nei prati si possono notare delle signore vagare curve con un cestino in mano. Sono alla ricerca delle piantine di Tarassaco! E loro lo cercano dove la terra è morbida e crescono più dolci. Sono le prime erbe spontanee che nascono dopo l'inverno, il Dente di leone va raccolto prima che fiorisca, quando è giovane e tenero. Come insegnano le nonne che in dialetto veneto lo chiamano Pisacan. In primavera spunta e si fa subito notare con il suo giallo oro. Il Tarassaco è noto anche per i soffioni, che sono come piccole mongolfiere a bordo delle quali i semi si propagano lontano con la forza del vento. Chiamato anche dente di leone, girasole dei prati, cicoria selvatica, orologio del pastore o barometro del contadino, originario e molto diffuso in Europa e Asia, "el pisacan" è una pianta tra le più usate in erboristeria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Tarassaco l'erba spontanea che fa un gran bene: proprietà e ricette

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