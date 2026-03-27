Sayf domina le classifiche | Tu mi piaci tanto è il brano del momento

Dopo aver ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2026, l’artista continua a salire nelle classifiche musicali grazie a “Tu mi piaci tanto”, un brano che sta ottenendo grande successo e riconoscibilità nel corso dell’anno. La canzone si conferma tra le più ascoltate e apprezzate dalle radio e dalle piattaforme streaming, mantenendo una forte presenza nelle chart.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026, dove ha conquistato il secondo posto, Sayf continua la sua corsa trionfale con “Tu mi piaci tanto”, uno dei brani più forti e riconoscibili dell’anno. Dopo la certificazione oro, il singolo segna un nuovo traguardo raggiungendo la prima posizione nella classifica radio EarOne Airplay, confermandosi tra i più trasmessi in assoluto. Non solo radio: il brano resta stabile anche sulle piattaforme digitali, mantenendosi alla #2 su Spotify con oltre 18,7 milioni di stream, un risultato che testimonia l’impatto immediato della canzone sul pubblico e la sua capacità di attraversare generazioni e gusti diversi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Sayf domina le classifiche: “Tu mi piaci tanto” è il brano del momento Articoli correlati Sanremo 2026, Sayf chi è: in gara con il brano ‘Tu mi piaci tanto’(Adnkronos) – Sayf è uno dei 30 concorrenti Big in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, giovedì 26 febbraio, torna sul palco dell'Ariston... Sayf Tu mi piaci tanto Testo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sayf domina Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica (sorprendente) dopo tre settimane: Sal Da Vinci delude, Ditonellapiaga si prende la vetta; Sanremo 2026: top e flop a 20 giorni dalla chiusura del Festival. I risultati delle canzoni nelle classifiche di streaming e radio; Eni protagonista a Sanremo per celebrare 100 anni di energia; Brani di Sanremo 2026 in radio: 8 canzoni ancora nella top 20 airplay a un mese dal Festival. Le canzoni di Sanremo nella classifica FIMI: Samurai Jay primo, non classificati Renga e Patty PravoSanremo 2026 continua a dominare la classifica FIMI: al primo posto c’è Ossessione di Samurai Jay seguito da Sayf e dalla canzone Per sempre sì, vincitrice ... fanpage.it La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da VinciDopo la vittoria della serata delle cover da parte di Ditonellapiaga (con TonyPitony), la finale del Festival di Sanremo 2026 ha visto esibirsi tutti e trenta i cantanti in gara. Fino a incoronare Sal ... tg24.sky.it La Top 20 FIMI della settimana, appena mostrata da Carlo Conti durante la seconda e ultima puntata di SanremoTop. Una classifica ancora dominata dal Festival, con Samurai Jay che conserva il primo posto e Sayf che sale al secondo, davanti al vincitore Sa - facebook.com facebook