Ricavi Champions per l’Inter cifre esigue dopo l’eliminazione ai playoff | ecco quanto hanno incassato i nerazzurri

Dopo l’eliminazione ai playoff della Champions League, i ricavi per l’Inter sono stati relativamente bassi. La UEFA ha distribuito i fondi ai club partecipanti, e i nerazzurri hanno ricevuto una cifra modesta rispetto alle squadre che sono arrivate più avanti nel torneo. Questa somma rappresenta una parte dei ricavi complessivi legati alla partecipazione alla competizione europea.

Inter News 24 Ricavi Champions League distribuiti dalla Uefa: per l’Inter cifre esigue dopo l’eliminazione ai playoff! Ecco quanto incassano i nerazzurri. In attesa dei quarti di finale di Champions League, la UEFA si prepara a distribuire i premi economici legati alla partecipazione alle fasi a eliminazione diretta. Come riportato da Calcio e Finanza, l’organismo europeo verserà complessivamente 192 milioni di euro alle società coinvolte tra playoff e ottavi di finale. Nel dettaglio, sono previsti 16 milioni di euro totali per l’accesso ai playoff (1 milione per ciascuno dei 16 club partecipanti) e ben 176 milioni di euro complessivi per la qualificazione agli ottavi di finale, con un bonus di 11 milioni di euro a squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricavi Champions, per l’Inter cifre esigue dopo l’eliminazione ai playoff: ecco quanto hanno incassato i nerazzurri Articoli correlati Juventus, quanto hanno incassato i bianconeri dalla Champions? I ricavi entrati nelle casse del clubCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Champions League, quanto costerebbe l’eliminazione all’Inter? Tra botteghino e premi: le cifre!di Redazione Inter News 24Champions League – Tra botteghino e premi UEFA: ecco quanto costerebbe l’eliminazione contro il Bodo La Scala del Calcio si... Tutto quello che riguarda Ricavi Champions Temi più discussi: Uefa, meno soldi dalla Champions: come cambiano i ricavi delle big italiane (e non solo); Football Benchmark 2026 - Ricavi da stadio; Roma-Bologna, c’è un tesoro: ai quarti con 25 milioni di euro; Como, Champions a rischio per i debiti: le possibili sanzioni Uefa e il Fair Play finanziario, cosa può succedere. Uefa, meno soldi dalla Champions: come cambiano i ricavi delle big italiane (e non solo)Nuova proposta UEC per i ricavi UEFA: meno fondi alla Champions e più risorse a Europa e Conference League. Cosa cambia per i club italiani ... quifinanza.it Champions, UEFA paga i bonus per playoff e ottavi: ecco quanto incassa l’InterCome appreso da Calcio e Finanza, oggi l'UEFA effettuerà i pagamenti dei premi per le squadre qualificate ai playoff e agli ottavi di finale ... msn.com Nuova proposta UEC per i ricavi UEFA: meno fondi alla Champions e più risorse a Europa e Conference League. Cosa cambia per i club italiani - facebook.com facebook Nuova proposta UEC per i ricavi UEFA: meno fondi alla Champions e più risorse a Europa e Conference League. Cosa cambia per i club italiani x.com