Nonostante l’adozione di una dieta equilibrata e uno stile di vita corretto, molte persone continuano a notare che il girovita e la zona addominale non si riducono. Questa situazione può essere dovuta a vari fattori, tra cui abitudini quotidiane, livello di attività fisica o eventuali condizioni mediche. La mancanza di risultati desiderati è un fenomeno abbastanza comune, anche in presenza di comportamenti considerati corretti.

Nonostante una dieta bilanciata e uno stile di vita adeguato, il girovita e la pancia non sembrano voler diminuire il loro volume. Un esito sconfortante, nonostante l’impegno quotidiano, fatto di scelte sane utili a ridurre i chilogrammi sulla bilancia. E se il peso cala ma la pancia resta inalterata, è necessario identificare le cause partendo dal presupposto che non esiste il dimagrimento localizzato. Quest’ultimo è un falso mito perché il corpo dimagrisce in modo uniforme, una condizione regolata da fattori genetici, ormonali e con il supporto di diete e allenamenti funzionali. Se la pancia non diminuisce con la dieta si ha a che fare con il grasso addominale, ovvero il grasso composto da grasso sottocutaneo e viscerale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché non perdi il grasso sull’addome nonostante la dieta: ecco dove stai sbagliando

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