Nesti elogia Spalletti | Sta cercando di trasformare in oro il bronzo di Motta e Tudor Ma questa Juve ha un grande difetto

Un commento sulla situazione attuale della Juventus arriva da Nesti, che ha analizzato la squadra e il lavoro di Spalletti, sottolineando come stia cercando di valorizzare i giocatori di Motta e Tudor. Nesti ha anche evidenziato un difetto presente nella rosa bianconera, senza però entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sua analisi si rivolge ai tifosi e agli addetti ai lavori, con un focus sul presente e sul futuro del club.

Lewandowski, come sta andando la stagione dell’obiettivo della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul polacco Retegui Juve, un club di Serie A si mette di traverso: incontro tra i dirigenti e l’agente. Cosa sta succedendo Calciomercato Juve, bianconeri sempre vigili su Koné. Le novità e gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista del Sassuolo Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nesti elogia Spalletti: «Sta cercando di trasformare in oro il bronzo di Motta e Tudor. Ma questa Juve ha un grande difetto» Articoli correlati Atalanta Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Spalletti ha detto una cosa importante. Questa squadra mostra sempre questo grande difetto» – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve, crollo preoccupante: Spalletti e Tudor peggio di Thiago Motta, le cifre della crisiA Luciano Spalletti non piacciono i numeri, soprattutto quelli freddi che incastrano il contemporaneo calcio fluido in rigidi moduli bidimensionali,...