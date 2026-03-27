Martedì al cinema a quattro euro

Martedì 31 marzo le sale cinematografiche di Padova parteciperanno all'ultimo appuntamento del ciclo “I Martedì al Cinema”, un'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d'Essai delle Tre Venezie e l'Unione Interregionale Triveneta AGIS. La proposta prevede tariffe ridotte per l'ingresso, con un costo di quattro euro.

Martedì 31 marzo le sale di Padova ospitano il quinto e ultimo appuntamento del mese de I Martedì al Cinema, il progetto promosso dalla Regione del Veneto insieme alla Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE) delle Tre Venezie e all'Unione Interregionale Triveneta AGIS. Cinque martedì consecutivi — il 3, 10, 17, 24 e 31 marzo — per tornare in sala a 4 euro con una selezione di film di qualità, dare visibilità a titoli di valore culturale e restituire centralità alle sale di prossimità come luoghi di comunità. Questa settimana il Cinema Esperia propone alle 21.00, “Un poeta” (Colombia, Germania, Svezia, 2025) di Simón Mesa Soto, commedia amara sui sogni infranti e sul cinismo imperante A Medellín, Oscar ha raggiunto la mezza età senza mai consacrarsi come poeta di successo dopo qualche pubblicazione giovanile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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