Tra i personaggi di Mare Fuori 6 ritroveremo quello di Simone, interpretato da Alfonso Capuozzo. Nei nuovi episodi, Simone è disposto a tutto per diventare il re di Napoli ma ad ostacolare i suoi piani ci sarà l’amore e la passione per due ragazze che lo affascinano seppur per motivi diversi. La sesta stagione di Mare Fuori introduce diverse novità nel cast: l’IPM accoglie un nuovo direttore, Stefano Stazi, interpretato da Romano Reggiani. Tra i detenuti femminili arrivano quattro new entry: tre sorelle ambiziose, Sharon, Marika e Annarella, coinvolte nei traffici gestiti da Carmela, una ragazza straniera dal passato misterioso di nome Mei Ling e Stella, giovane di buona famiglia responsabile di un crimine grave, interpretata da Virginia Bocelli, figlia del celebre Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Mare Fuori 6”, intervista ad Alfonso Capuozzo: “Simone avrà fame di vendetta, in lui mi rivedo nel suo essere testardo. Mare Fuori non è diseducativa, lancia un messaggio di speranza”

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