Un forte vento ha causato il crollo di un grande albero che ha sfondato una scuola nella regione Puglia settentrionale. La zona è interessata da condizioni meteorologiche avverse che continuano a causare danni e disagi. Le autorità stanno intervenendo per le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata ancora diffusa su eventuali feriti o danni ad altre strutture.

Il maltempo non dà tregua alla Puglia settentrionale, dove un’ondata di vento impetuoso sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio e la sicurezza dei cittadini. Per l’intera giornata di venerdì 27 marzo 2026, la Protezione Civile regionale ha confermato un’ allerta meteo ‘gialla’ che ha spinto le autorità locali a correre ai ripari. Nel capoluogo dauno, la situazione appare critica: per evitare tragedie, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata della villa comunale, del cimitero e di tutti i parchi cittadini. Le raffiche, che hanno sferzato la città fin dalle prime ore del mattino, hanno trasformato le strade in un percorso a ostacoli, con alberi secolari e arbusti che hanno ceduto sotto la forza della natura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia, enorme albero sfonda la scuola. La situazione

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