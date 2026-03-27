Maltempo Italia enorme albero sfonda la scuola La situazione
Un forte vento ha causato il crollo di un grande albero che ha sfondato una scuola nella regione Puglia settentrionale. La zona è interessata da condizioni meteorologiche avverse che continuano a causare danni e disagi. Le autorità stanno intervenendo per le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata ancora diffusa su eventuali feriti o danni ad altre strutture.
Il maltempo non dà tregua alla Puglia settentrionale, dove un’ondata di vento impetuoso sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio e la sicurezza dei cittadini. Per l’intera giornata di venerdì 27 marzo 2026, la Protezione Civile regionale ha confermato un’ allerta meteo ‘gialla’ che ha spinto le autorità locali a correre ai ripari. Nel capoluogo dauno, la situazione appare critica: per evitare tragedie, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata della villa comunale, del cimitero e di tutti i parchi cittadini. Le raffiche, che hanno sferzato la città fin dalle prime ore del mattino, hanno trasformato le strade in un percorso a ostacoli, con alberi secolari e arbusti che hanno ceduto sotto la forza della natura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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