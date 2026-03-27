Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 27 marzo 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, 27 marzo 2026, sono state pubblicate e sono state analizzate da Alberto Petrosilli. Tra le testate considerate ci sono Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Le copertine di queste pubblicazioni riportano notizie legate al calcio e ad altri eventi sportivi recenti, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro gioiello della Serie B: è un difensore! Le ultime Rinnovo Carlos Augusto, la situazione si complica. E con il Barcellona su Bastoni. Le ultime Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano la cessione di Thuram per questa cifra. I dettagli Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter U23, si valuta l’ipotesi di un ritorno di Zanchetta. Riflessioni su Vecchi Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbone Settore Giovanile Inter, weekend di pausa per i ragazzi neroazzurri fra Nazionale e turno di riposo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 27 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 27 febbraio 2026 Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 02 marzo 2026Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Aggiornamenti e contenuti dedicati a prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 marzo: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 22 marzo; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 marzo: la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 27 marzo 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 27 marzoStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: La bufera appalti s’abbatte sul closing grana ... salernonotizie.it Le prime pagine di oggi x.com Le prime pagine di venerdì 27 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook