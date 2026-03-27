La rosetta non è il vero pane di Roma Ecco la sua origine

La rosetta, pane tipico di Roma, non rappresenta il vero pane della città. La sua origine risale a una tradizione di produzione più recente rispetto ad altri pani tradizionali romani. È comunemente usata per farcire con salumi o formaggi, spesso accompagnata da ricordi d’infanzia legati alla colazione o agli spuntini dei più giovani. La sua forma caratteristica permette di inserire facilmente ingredienti vari, rendendola molto diffusa tra i residenti.

Storia della rosetta, il pane scelto per tante merende: sapevate che la ricetta non è originaria di Roma? Ecco come è arrivata nella Capitale Togliere il cappuccio alla rosetta per infilarci una fetta di mortadella e poi. addentare! Ecco uno dei ricordi da bambini di tantissimi romani. Quante golose merende con questa pagnotta – fragrante, dalla forma inconfondibile – unita a salumi, marmellate, o semplicemente condita con olio e sale. Un pane croccante all’esterno e con tanta mollica all’interno; la ciriola è economica e si conserva a lungo – tutto il contrario della rosetta che invece deve essere mangiata fresca, altrimenti diventa presto gommosa. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Tutto quello che riguarda La rosetta non è il vero pane di Roma...

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