La geografia dell’anima dell’egiziano Shady Lewis

Una storia di migrazione che riguarda tutti, raccontata attraverso la vicenda di un cittadino egiziano. La narrazione si svolge lungo un percorso che attraversa diverse tappe e paesi, illustrando le esperienze di chi si sposta in cerca di nuove opportunità. La storia si concentra sugli aspetti geografici e personali del viaggio, senza commenti o interpretazioni, offrendo una testimonianza diretta di una realtà condivisa.

Una storia sulla migrazione che ci riguarda tutti perché siamo tutti migranti, “Sul meridiano di Greenwich” dello scrittore egiziano Shady Lewis, tradotto per la prima volta in italiano da Alba Rosa Suriano che ne firma anche l’articolata postfazione, e pubblicato nella bella collana “La Piccola” di Mesogea. Quattro tappe, Messina, Ragusa, Catania e Cosenza per un romanzo che con cifra ironico-visionaria affronta temi reali e complessi. «Una storia nata non per raccontare la migrazione -dice Lewis- perché a Londra oltre il 50% delle persone vengono da altri Paesi, ecco perché la migrazione è diventata parte importante della narrazione e della vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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