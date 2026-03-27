Il paradiso delle signore le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026

Da dilei.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026, il racconto de Il paradiso delle signore si concentra su diversi eventi che coinvolgono i personaggi principali. Si registrano addii e ritorni di alcuni protagonisti e si verificano tensioni tra membri di famiglie diverse. La narrazione si svolge nella Milano degli anni ’50 e ’60, con sviluppi che si inseriscono nelle trame principali della soap.

Il paradiso delle signore vive una settimana ricca di sviluppi: tra addii, ritorni e tensioni familiari, gli spunti narrativi continuano ad intrecciarsi nella Milano degli Anni ’50 e ’60. Ecco le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile, con i protagonisti alle prese con scelte sentimentali, colpi di scena e la preparazione di una recita che mette al centro il tema della Pace. Nelle puntate precedenti. In Atelier si è consumata molta emozione attorno all’abito che ha segnato il nuovo corso stilistico del Paradiso: Botteri ha trovato ispirazione e dopo la notte d’intimità con Delia ha iniziato a pensare seriamente a un futuro insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

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