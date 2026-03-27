Lunedì 30 marzo 2026, alle 16:10, andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. In questa puntata, i personaggi di Matteo e Marina lasceranno la scena. La serie segue le vicende di un grande magazzino e dei suoi dipendenti, sviluppandosi nel corso degli anni con trame che coinvolgono i protagonisti principali.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 136. Ecco le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026 Nella puntata precedente di venerdì 27 marzo. Nella puntata precedente di venerdì 27 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Marina vede la sua gravidanza rivelarsi un falso allarme, ma nel frattempo tra lei e Matteo qualcosa si è incrinato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 30 marzo 2026: l’addio di Matteo e Marina

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