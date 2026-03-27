Con l’arrivo della primavera, anche se accompagnata da pioggia, Ferrara e la sua provincia si preparano a una serie di eventi dedicati a musica, arte, gastronomia e attività all’aperto. Le giornate si allungano grazie al cambio dell’ora, offrendo più tempo per scoprire le iniziative programmate nella regione. La stagione si apre con diverse proposte che caratterizzano il primo weekend della nuova stagione.

Dal ‘Super Karaoke’ alla Spring Sup Race, dai tulipani al barbecue. E poi teatro, arte e natura C’è aria di primavera - nonostante una pioggia di passaggio -, le giornate finalmente si allungano con il cambio dell'ora, e Ferrara si prepara ad accogliere la nuova stagione con musica, arte, buon cibo ed escursioni sull’acqua. Dalla Spring Sup Race al ‘Super Karaoke’, il fine settimana non mancano gli spettacoli (compreso il mondo del teatro, dei circoli e dei club). Insomma, ce n’è per tutti e per tutte le età. Per la programmazione completa è consigliata la consultazione della pagina dedicata. Dopo il successo di ‘Battiti Live Spring’, arriva in piazza ‘Super Karaoke’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Guida al primo weekend di primavera: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia

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