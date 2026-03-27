Grani di miglio come contrastarli e prevenire la ricomparsa con la beauty routine consigliata dall’esperto

I grani di miglio, noti anche come milia, sono piccole formazioni di colore bianco o giallastro che si sviluppano sotto la pelle, spesso intorno agli occhi e sugli zigomi. Questi inestetismi si presentano come piccole palline che possono comparire e ricomparire nel tempo. Per contrastarli e prevenirne la ricomparsa, si consiglia di seguire una routine di cura della pelle specifica, prescritta da un esperto.

I grani di miglio, o milia, rappresentano un inestetismo caratterizzato dalla formazione di piccole palline bianco-giallastre sotto la cute e in prossimità di occhi e zigomi. Si tratta di veri e propri inestetismi, che non hanno processi infiammatori e non risultano pericolosi per la salute. Non basta utilizzare i classici prodotti antiacne per liberarsene, poiché a differenza dei brufoli, che contengono al loro interno sebo, i grani di miglio si formano per accumuli di cheratina sotto lo strato cutaneo. La loro comparsa può essere legata a diversi fattori: uso di cosmetici troppo occlusivi, esposizione solare, scarsa esfoliazione o alterazioni del turnover cellulare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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