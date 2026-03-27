Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi venerdì 27 marzo 2026 | numeri vincenti e quote

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I risultati con i numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale da Today. Le operazioni di estrazione si sono svolte secondo le consuete procedure e i numeri sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali di informazione dedicati.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 27 marzo 2026, in diretta su Today.it. Per il concorso di questa sera c'è in palio un jackpot monstre: 140,5 milioni di euro. Tutte le combinazioni in tempo reale Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, venerdì 27 marzo 2026, in diretta su Today.it. Rieccoci all'appuntamento con la fortuna. Come di consueto, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera, scoprendo la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e infine la combinazione fortunata del 10eLotto. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto la cifra monstre di 140,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Today.it

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