Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 27 marzo 2026

Da tpi.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 27 marzo 2026, si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta, con l’obiettivo di assegnare una casa a chi indovina tutti i numeri vincenti. La sequenza dei numeri estratti sarà resa nota subito dopo la conclusione dell’estrazione.

Estrazione VinciCasa oggi 27 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 26 MARZO 2026 ESTRAZIONE 25 MARZO 2026 ESTRAZIONE 24 MARZO 2026 ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 ESTRAZIONE 22 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 27 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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