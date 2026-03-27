Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 27 marzo 2026
Oggi, 27 marzo 2026, si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta, con l’obiettivo di assegnare una casa a chi indovina tutti i numeri vincenti. La sequenza dei numeri estratti sarà resa nota subito dopo la conclusione dell’estrazione.
Estrazione VinciCasa oggi 27 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 26 MARZO 2026 ESTRAZIONE 25 MARZO 2026 ESTRAZIONE 24 MARZO 2026 ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 ESTRAZIONE 22 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 27 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
Articoli correlati
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 27 gennaio 2026
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 27 febbraio 2026
Aggiornamenti e notizie su Estrazione VinciCasa
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 22 marzo; VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione numero 83 del 2026; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo; VinciCasa, l’estrazione di martedì 24 marzo.
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 26 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 26 marzo 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it
Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85Win for Life VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma premia gli unici due 4 con 718 euro. gioconews.it
Estrazione Vincicasa n. 83 di martedì 24 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook