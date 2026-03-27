Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 27 marzo 2026

Oggi, 27 marzo 2026, si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot. Sono stati annunciati i numeri vincenti, senza ulteriori dettagli sui premi assegnati. La diretta dell’estrazione ha coinvolto vari partecipanti che hanno seguito i numeri estratti in tempo reale. Non sono stati comunicati ancora eventuali vincite o classifiche di premi.

Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena la 25esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 27 marzo 2026: L’ESTRAZIONE DEL 24 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 20 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 17 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 13 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 10 MARZO Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 27 marzo 2026 Articoli correlati Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 27 gennaio 2026Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’ottava estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 27 febbraio 2026Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 17esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 28/02/2026 Tutto quello che riguarda Estrazione Eurojackpot Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 24 marzo 2026; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 24 marzo: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 49 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi martedì 24 marzo. Caccia al colpo da 49 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 20 marzo 2026. Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 27 marzo: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 59 milioni di euroEurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, venerdì 27 marzo. Il jackpot sale a 59 milioni di euro, ecco i numeri vincenti per portare a casa il montepremi: In aggiornamento Nel concorso d ... corrieredellumbria.it Eurojackpot | Estrazione di oggi 27 marzo 2026: la combinazione vincenteEstrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di oggi, venerdì 27 marzo 2026: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio ... ilsussidiario.net Estrazione EuroJackPot n. 24 di venerdì 20 marzo 2026 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook