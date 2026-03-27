Nancy Rodriguez, docente di scienze della nutrizione all’Università del Connecticut, spiega che in passato non si parlava di integratori di vitamina D3. Attualmente, sono disponibili diverse quantità di questa vitamina sotto forma di integratori. La dottoressa fornisce indicazioni sulla quantità giornaliera raccomandata di vitamina D3, senza approfondire motivazioni o effetti di assunzioni diverse.

Nancy Rodriguez, PhD, RDN, FACSM, docente di scienze della nutrizione all’Università del Connecticut, racconta che ai suoi tempi nessuno parlava di integratori di vitamina D3. «Negli anni ’60 e ’70, la gente non si spalmava crema solare. Ci crogiolavamo al sole con l’olio per bambini», racconta. Sebbene un tale culto del sole così intenso presentasse i suoi problemi (come l’aumento del rischio di cancro della pelle), significava anche che le carenze di vitamina D nella popolazione generale erano rare. Al giorno d’oggi, al contrario, la maggior parte di noi svolge lavori d’ufficio e quando usciamo all’aperto ci spalmiano la crema solare. Sebbene questo sia ottimo per ridurre il rischio di cancro della pelle, significa anche che siamo diventati una nazione di persone carenti di vitamina D. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecco esattamente la quantità di vitamina D3 che dovresti assumere ogni giorno

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