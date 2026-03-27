Dal Giappone arriva un nuovo dispositivo pensato per ridurre gli spazi dedicati all’asciugatura dei panni. Si chiama Yokushitsu Kansouki e permette di asciugare i vestiti senza l’uso di un’asciugatrice o di stendini tradizionali. La soluzione si rivolge a chi affronta difficoltà nel far asciugare i capi durante i mesi più freddi, quando i tempi di asciugatura si allungano notevolmente.

È un problema con cui dobbiamo fare continuamente i conti: il bucato che impiega giorni ad asciugarsi soprattutto in inverno. Chi ha la fortuna di avere un bagno abbastanza grande ha optato per l’ asciugatrice chiudendo un occhio sui costi in bolletta. Chi invece non ha adottato questa soluzione tech, si trova nella sgradevole situazione di condividere living o camera da letto con lo stendibiancheria, fino a ora. La soluzione a tutti i nostri problemi arriva dal Giappone e si chiama Yokushitsu Kansouki. A differenza del nome difficile da pronunciare è un dispositivo semplice, poco ingombrante e che una volta conosciuto vorremo avere anche noi a casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Così, dal Giappone, è arrivata la soluzione salvaspazio per stendere panni. Si chiama Yokushitsu Kansouki e ti fa dire addio ad asciugatrice e stendini

Articoli correlati

Leggi anche: Cosenza, si sporge dal balcone per stendere i panni: precipita e muore

Svegliarsi senza mal di collo: il cuscino ergonomico che ti cambia la vita ed ti fa dire addio alle notti insonni.Quante volte ti sei svegliato sentendoti più stanco di quando sei andato a dormire? Il torcicollo mattutino, i muscoli contratti e i continui...

Segreti giapponesi per vivere con meno disordine e più eleganza