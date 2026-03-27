Come abbinare il marrone l’alternativa chic al nero da copiare alle over 40
Con l’arrivo della primavera, molte preferiscono abbandonare il nero, simbolo di eleganza classica, in favore di tonalità più chiare e vivaci. Il marrone si presenta come un’alternativa raffinata e versatile, adatta anche alle over 40 che vogliono rinnovare il proprio stile senza rinunciare alla classe. Questa scelta permette di creare outfit eleganti e moderni, senza sacrificare la sobrietà.
Basta con il nero: è primavera, è ora di togliersi di dosso la negatività. Ma non è detto che non si possa fare con un colore terribilmente chic. Per la primavera 2026 è di gran moda infatti il marrone, per tutte le età ma in particolare per le over 40, che possono esplorare tantissime sfumature ma anche fantasie che vanno dai pois - un po’ come Julia Roberts in Pretty Woman, nelle scene della gara di dressage - all’animalier, passando per il paisley. I colori da abbinare al marrone. I classici per chi vuole andare sul sicuro. In un certo senso si fa presto a dire marrone: c’è il cammello, il terra di Siena, il cioccolato, il tortora e tantissime altre sfumature. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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