Con l’arrivo della primavera, molte preferiscono abbandonare il nero, simbolo di eleganza classica, in favore di tonalità più chiare e vivaci. Il marrone si presenta come un’alternativa raffinata e versatile, adatta anche alle over 40 che vogliono rinnovare il proprio stile senza rinunciare alla classe. Questa scelta permette di creare outfit eleganti e moderni, senza sacrificare la sobrietà.

Basta con il nero: è primavera, è ora di togliersi di dosso la negatività. Ma non è detto che non si possa fare con un colore terribilmente chic. Per la primavera 2026 è di gran moda infatti il marrone, per tutte le età ma in particolare per le over 40, che possono esplorare tantissime sfumature ma anche fantasie che vanno dai pois - un po’ come Julia Roberts in Pretty Woman, nelle scene della gara di dressage - all’animalier, passando per il paisley. I colori da abbinare al marrone. I classici per chi vuole andare sul sicuro. In un certo senso si fa presto a dire marrone: c’è il cammello, il terra di Siena, il cioccolato, il tortora e tantissime altre sfumature. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come abbinare il marrone, l’alternativa chic al nero da copiare alle over 40

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Tutto quello che riguarda Come abbinare il marrone l'alternativa...

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